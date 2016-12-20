Yaya köprüsünden atlamak isteyen kadını polisler engelledi

ESKİŞEHİR'de eşinden boşanmak istediğini söyleyen K.Y. adlı kadın, adliye binası karşısındaki yaya üst geçit köprüsünden atlamak istedi. İntihar girişimi polisler tarafından engellenen K.Y., hastaneye götürüldü.

Olay öğle saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Eskişehir Adliye binası karşısındaki yaya üstgeçit köprüsünde meydana geldi. Köprü üzerinden kendisini yola atmak isteyen bir kadını görenler 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, intihar girişiminde bulunan K.Y.'yi bir anlık dalgınlığından yararlanarak yakaladı. Köprüden indirilen kadın gözyaşı dökerek polislere eşinden boşanmak istediğini ancak bir türlü boşanamadığını söyledi. Polis ekipleri, K.Y.'yi yakındaki Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürdü.

DHA