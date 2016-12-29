Yaya, korna çalan şoförü bacaklarından vurdu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)BURSA'da, yolun karşısına geçmek isteyen yaya kendisine, hızlı geçmesi için el hareketi yapan ve korna çalan servis şoförü 29 yaşındaki Erbil E.’ye silahla 2 el ateş ederek bacaklarından yaraladı. Polis, güvenlik kameralarına yansıyan ve sırtında çanta bulunan şüpheliyi her yerde arıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Namazgah Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir fabrikada servis şoförü olarak çalışan Erbil E., fabrika çalışanlarını taşıdıktan sonra evine gitmek için yola çıktı. Sokak arasından, caddeye çıkmaya çalışan Erbil E., yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya, hızlı geçmesini söylemek için el hareketi yaparak korna çaldı. Karşıya geçen yaya, servis şoförü Erbil E.'nin aracının yanına gelerek camı açmasını söyledi.

ÇANTASINDAN ÇIKARDIĞI SİLAHI ATEŞLEDİ

Camı açan Erbil E., ile sırtında çanta bulunan şapkalı genç konuşmaya başladı. Daha sonra yavaş hareketlerle, sırtındaki çantayı önüne alan ve içindeki tabancasını çıkaran genç, açık olan şoför camından silahı uzatarak, Erbil E.'nin bacaklarına 2 el ateş etti. Araçtan yaralı halde inen Erbil E., şüphelinin kaçmasıyla yere oturarak 112 Acil Servis ekiplerini bekledi.

POLİS HER YERDE ARIYOR

Erbil E., vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ ve sol bacağından yaralanan servis şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olayın ardından, elindeki silah ile Setbaşı istikametine kaçan sırt çantalı ve şapkalı şüpheli kayıplara karıştı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

DHA