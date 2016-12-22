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Denizli Haberi: Yem karma makinesine düşen çiftçi öldü

Yem karma makinesine düşen çiftçi öldü
00:4922 Aralık 2016
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Yem karma makinesine düşen çiftçi öldü
Yem karma makinesine düşen çiftçi öldü

DENİZLİ'nin Çameli İlçesi'nde, yem karma makinesine düşen 55 yaşındaki çiftçi Abdurrahman Çacur kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.30 sıralarında Kalınkoz Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Çacur, kendine ait çiftlikte hayvanlarına yem vermek için, yem karma makinasına saman attı. Bu sırada dengesini kaybeden Çacur, makinanın içine düştü. Çacur'un çığlıklarını duyan yakınları makinayı durdurup itfaiyeden yardım istedi. Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yem karma makinasına sıkışan Çacur'u makineden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından önce Çameli Devlet Hastanesi'ne sonra da Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çacur yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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