Yeni yıla fidan dikerek girecekler

AMASYA Orman Bölge Müdürlüğü, “Yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek girelim” sloganıyla başlattığı proje kapsamında 4 bin fidanı vatandaşlara dağıttı.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; dağ akçaağacı, kara servi ve mavi serviden oluşan 4 bin fidanı vatandaşlara ücretsiz verdi. Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriyya Nane, “Orman Bölge Müdürlüğü olarak Amasya, Samsun, Tokat ve Çorum illerimizde ibreli ve yapraklı olmak üzere toplam 13 milyon fidan üretiyoruz. Amasya ilinde yıllık fidan üretim miktarımız 3 milyon 100 bin adettir. Ağırlıklı olarak ibreli fidan üretimi yapılmaktadır. Ürettiğimiz fidanların 9 milyon adedi ağaçlandırma ve erozyon kontrolü sahalarına dikilmektedir. Piyasa ihtiyacını karşılamak üzere 81 türde 2 milyon adet fidan üretiyoruz. Kırsal Kalkınmayı desteklemek üzere Yabani Meyveli türlerde fidan üretimi gerçekleştirmekteyiz. Yıllık 1 milyon adet Yabani Meyveli türlerde fidan üretmekteyiz. 2016 yılında vatandaşımıza, muhtarlıklarımıza ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarımıza 990 bin adet fidanı bedelsiz dağıttık. Amasya'da 2016 yılında 14 okul bahçesi, sağlık ocağı, 5 ibadethane ve 28 mezarlık ağaçlandırılmıştır. Kamu kurum, belediye ve köylerimize de 60 bin 200 adet fidan verilmiştir. 2016 yılında Amasya'da halkımıza 31 bin 477 adet fidanı bedelsiz dağıttık” dedi.

Programa Amasya Valisi Salih Işık, Orman Bölge Müdürü Zekeriyya Nane, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

DHA