Yılbaşı gecesi dileyene tavuk, isteyene hindi dolması

ADANA'da otel ve eğlence mekanlarında yeni yıl hazırlıkları devam ederken, yılbaşının sembolü haline gelen hindi ve tavuk dolması rekabeti başladı.

Yılbaşı yaklaşırken evlerde kurulacak sofraların hazırlığına katkı sunup ana yemek hazırlığı yapan piliç ve hinde dolmacıları sipariş almaya başladı. İsteyenin hindi, isteyenin piliç dolması siparişleri, sofralar kurulmadan birkaç saat önce pişmiş ve sıcak halde teslim alınabilecek. Kentin ilk 5 yıldızlı turistik tesislerinden Seyhan Oteli, yılbaşı sofralarının geleneksel yemeği hindiyi, evlere kadar ulaştıracak. Otelin Genel Müdür yardımcısı Tacim Büyüktaş, her yıl geleneksel olarak yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindiyi, iç pilavlı ve kızarmış dolma olarak müşterilerin beğenisine sunacaklarını söyledi. Evlere de servis yapacaklarını anlatan Büyüktaş, sınırlı sayıdaki siparişleri kabul etmeye başladıklarını belirterek şu bilgiyi verdi:

"Aşçıbaşımız Özcan Yılmaz ve ekibinin hünerleri ile hazırlanan 5 kilo ağırlığındaki leziz hindi dolmaları 245 liradan satışa sunulacak. Yanında geleneksel tatlı tabağını ikram edeceğiz. Otelde ise yılbaşı akşamında 3 farklı salonda eğlence düzenlenleceğiz."

PAPİNO'DAN TAVUK DOLMASI

Tavuk ürünleriyle fark yaratan Papino Manyak Lezzet'in hazırladığı tavuk dolması sipariş kabulüne de başlandı 2.5 kilo olarak hazırlanan lezzetiyle ünlü tavuk dolması, 55 liradan satışa sunuldu. Dileyenlerin evine kadar getirilen tavuk dolmasını alabilmek için en geç 29 Aralık'a kadar Sular ya da Türkmenbaşı şubelerinde sipariş verilmesi gerekiyor.

DHA