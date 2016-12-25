Yıldırım ailesinden Suriye'ye yardım

BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın ailesi, İdlib'e yardım kampanyasına katıldı. Yardım TIR'ları Suriye'ye ulaştı. Kampanya dahilinde Halepli yetim çocuklara süt dağıtıldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın ailesi tarafından Suriyeli çocuklar için hazırlanan 3 TIR dolusu süt ve gıda yardımı İdlib'e ulaştı. Yardımlar, yetimhaneler başta olmak üzere bölge halkına dağıtıldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın çocukları Erkam, Bülent ve Büşra Yıldırım Köylübay ile kardeşi İlhami Yıldırım, Suriye'de yaşanan drama dikkat çekmek ve Halep'teki çocuklara yardım etmek için harekete geçti. Suriye rejiminin saldırıları sonucu Halep'ten tahliye edilen ve İdlib'teki yetimhanelere yerleştirilen çocuklara süt ve gıda yardımı yapılması kararlaştırıldı. İstanbul'da hazırlanan gıda kolileri ve süt paketleri Kızılay'a bağışlandı. Yıldırım Ailesi adına hazırlanan 3 TIR dolusu süt ve gıda malzemesi, İlhami Yıldırım'ın başkanı olduğu Türk Kızılay'ı İstanbul Şubesi aracılığı ile İdlib'e ulaştırıldı. Çocuklar için özel hazırlanan yardım TIR'larından sade, meyveli ve kakao aromalı uzun ömürlü mini süt paketleri dağıtıldı. İdlib merkezi ve civarında yaşayan aileler için ise litrelik tam yağlı süt ve gıda malzemesi yardımı yapıldı.

KIZILAY DAĞITTI

Süt ve gıda paketi dağıtımı bölgede bulunan Kızılay ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Dağıtımın, yetimhanelerin yanı sıra diğer bölgelerde de devam ettiği bildirildi. Yıldırım Ailesi'nin bu tür kampanya ve yardım faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.

DHA