Yozgat’ta eğitime kar tatili

YOZGAT şehir merkezinde devam eden kar yağışı gece etkisini artırdı. Yozgat merkez ve köylerinde ilköğretim ve liselerde eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat şehir merkezinde son 3 gündür aralıklarla hafif şekilde devam eden kar yağışı bu gün etkisini artırdı. Şehir merkezinin yüksek kesimlerinde kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Eğitime 1 gün ara verildi. Belediye ekipleri kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışması yaptı. Yozgat Valiliği, kamuda çalışan hamile ve engelli personele de bir gün süreyle idari izin verildiğini açıkladı.

DHA