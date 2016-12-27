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Yozgat Haberi: Yozgat’ta eğitime kar tatili

Yozgat’ta eğitime kar tatili
11:2627 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Yozgat’ta eğitime kar tatili
Yozgat’ta eğitime kar tatili

YOZGAT şehir merkezinde devam eden kar yağışı gece etkisini artırdı. Yozgat merkez ve köylerinde ilköğretim ve liselerde eğitime 1 gün ara verildi.
Yozgat şehir merkezinde son 3 gündür aralıklarla hafif şekilde devam eden kar yağışı bu gün etkisini artırdı. Şehir merkezinin yüksek kesimlerinde kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Eğitime 1 gün ara verildi. Belediye ekipleri kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışması yaptı. Yozgat Valiliği, kamuda çalışan hamile ve engelli personele de bir gün süreyle idari izin verildiğini açıkladı.

DHA

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