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Hakkari Haberi: Yüksekova'da kaçak sigara operasyonu

Yüksekova'da kaçak sigara operasyonu
16:4425 Aralık 2016
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Yüksekova'da kaçak sigara operasyonu
Yüksekova'da kaçak sigara operasyonu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi'nde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 53 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık olayı ile ilgili Hakkari Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 23.12.2016 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Bataklık, Bulaklı Köyü ve Dağdibi Mezrası'nda ikamet eden bazı şahısların, PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı, evlerinde teröre finans kaynağı oluşturan kaçak eşya bulundurdukları tespit edilmiştir. Eş zamanlı olarak yürütülen operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 53 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir" denildi.

DHA

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