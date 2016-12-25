Yüksekova'da kaçak sigara operasyonu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi'nde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 53 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık olayı ile ilgili Hakkari Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 23.12.2016 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Bataklık, Bulaklı Köyü ve Dağdibi Mezrası'nda ikamet eden bazı şahısların, PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı, evlerinde teröre finans kaynağı oluşturan kaçak eşya bulundurdukları tespit edilmiştir. Eş zamanlı olarak yürütülen operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 53 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir" denildi.

DHA