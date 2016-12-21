Yüksekova'da karları temizleme çalışması

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri tarafından ortaklaşa karla mücadele çalışması başlatıldı. İlçe merkezinde toplanan karlar, ilçe dışına çıkarılıyor.

Yüksekova'da geçen hafta etkili olan yoğun kar yağışı bir çok köy yolunu ulaşıma kapatırken, ilçe merezinde de büyük kar birikintilerine neden oldu. Kaldırım, ara sokak ve ilçe merkezinde bulunan kar ve buz kütlelerinin temizlenmesi için de yoğun bir çalışma başlatıldı. Kar temizleme çalışmalarını yerinde denetleyen Kaymakam Murat Kaşıkçı, çalışmaların Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri tarafından yürütüldüğünü söyledi. Kaymakam Kaşıkçı, ilçenin kısa sürede kardan tamamen temizleneceğini belirterek, şöyle dedi:

"İnsanlarımızın en rahat şekilde kış şartlarını geçirmesi için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmakla mükellefiz ve yapacağız. Biz hem ana görüş görüntüsü hem de ana caddeyi temizleyeceğiz. Bu kaldırımlar Yüksekova’ya yakışmıyor. Bizim insanlarımızın daha rahat bir şekilde kaldırımlarda yürüyebilmesi lazım. Onun için yol kenarlarındaki kar yığınları temizlenecek. Çalışmaları da tüm ekipleri birleştirererek yürütüyoruz."

DHA