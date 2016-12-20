Zeytin işçilerini taşıyan kamyonetle otomobil çarpıştı: 11 yaralı

BALIKESİR'in Burhaniye İlçesi'nde zeytin işçilerini taşıyan kamyonetle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, kırsal mahallelerden Şarköy yolunda meydana geldi. Zeytin işçilerini taşıyan Serkan Demircioğlu yönetimindeki 10 U 8169 plakalı kasalı kamyonet ile Hüseyin Can'ın kullandığı 17 LM 887 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada kasadaki zeytin işçiyle birlikte toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen yaralılar, daha sonra taburcu edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA