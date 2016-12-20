Zeytinburnu'nda haraketli dakikalara sebep olan kişi serbest bırakıldı

Zeytinburnu'nda dün akşam saatlerinde askeri lojmanlar çevresinde şüpheli bir kişinin montunun kabarık olduğunu gören bir kadın, durumu 155 Polis İmdat hattını arayarak bilgi verdi. Emniyet yetkilerinden edinilen bilgiye göre, olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi yaşanan kısa bir kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında suç unsuruna rastlanmadı. Polis bunun üzerine Genel Bilgi Tarama (GBT)'si yapılan şüphelinin uyuşturucu madde kullanmaktan kaydını belirleyerek herhangi bir suçtan aramasının bulunmadığını tespit etmesi üzerine akşam saatlerinde serbest bıraktı.



DHA