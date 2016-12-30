Zihinsel engelli çobanın dövülerek öldürülmesine 2 tutuklama

Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA) İZMİR'in Bergama İlçesi'nde dövülerek ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede 2 ay sonra ölen 55 yaşındaki Eşref Yılmaz cinayetiyle ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, geçen 4 Eylül'de Bergama'nın Çakırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabasının koyunlarına bakmaya giden ancak akşam evine dönmeyen, yüzde 70 zihinsel engelli Eşref Yılmaz'ın ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Mahalleye 2 kilometre mesafedeki Karadurmuş Mevkisi'nde, dövülmüş halde yarı baygın bulunan Eşref Yılmaz, ambulansla Bergama Faruk İlker Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası Yılmaz, ambulansla İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz, 23 Kasım'da yaşamını yitirdi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada Yılmaz'ın, 41 yaşındaki S.K. ve 16 yaşındaki İ.C.'yle tartıştığını tespit etti. Gözaltına alınan S.K. ve İ.C., jandarmaya götürüldü. Sorgularında suçu kabul eden S..K. ve İ.C., Eşref Yılmaz'la sulama kanalında hayvanların su içme sırası yüzünden kavga ettiklerini, öldürme kasıtlarının olmadığını söyledi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S..K. ve İ.C., tutuklandı.

DHA