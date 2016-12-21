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Zonguldak Haberi: Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
15:5321 Aralık 2016
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Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

ZONGULDAK merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda aralarında doktor, sağlık çalışanlarının bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı, 5 kişinin arandığı belirtildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü' soruşturması kapsamında Zonguldak merkezli İstanbul, Sakarya, Bilecik, Karabük'te örgütün sağlık yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Çeşitli hastanelerde çalışan aralarında doktor ve sağlık görevlilerinin olduğu 10 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin ise arandığı bildirildi.
HAKİM GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ise Alaplı İlçesi'nde görev yapan hakim G.A. gözaltına alındı. Evinde ve odasında arama yapılan G.A., daha sonra Ankara'ya götürüldü.

DHA

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