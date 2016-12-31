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Zonguldak Haberi: Zonguldak'ta boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Zonguldak'ta boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
10:1831 Aralık 2016
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Zonguldak'ta boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
Zonguldak'ta boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

ZONGULDAK'ın Gökçebey İlçesi'nde 37 yaşındaki İsmail Akman, boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüş bulundu.
Çay Mahallesi'nde oturan marangoz Burhan Biçici, gece malzeme almak için geldiği iş yerinin önünde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Yapılan kontrolde İsmail Akman olduğu belirlenen kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA

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