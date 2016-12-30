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Zonguldak Haberi: Zonguldak'ta dev dalgalar

Zonguldak'ta dev dalgalar
14:2430 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Zonguldak'ta dev dalgalar
Zonguldak'ta dev dalgalar

ZONGULDAK'ta yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar denizde dev dalgalar oluşturdu.
Kentte 2 günde metrekareye 10 kilogram yağış düştü. Yağmurla birlikte şiddetli rüzgar da etkili oldu. Saatteki hızı yer yer 40 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 7 metreyi aşarak liman içine kadar girdi. Balıkçı tekneleri olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı. Kozlu sahil yolunda da dalgalar kıyıdaki iş yerlerinin bulunduğu yere kadar ulaştı. Zonguldak Limanı'nda ise derelerin getirdiği atıklarla birlikte kirlilik oluştu.

 

 

DHA

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