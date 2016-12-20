Zonguldak'ta FETÖ sanığının yargılanmasına başlandı

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan emekli 55 yaşındaki İbrahim Ardıç'ın yargılanmasına başlandı.

Kozlu İlçesi'nde oturan ve ikinci el eşya satıcılığı ile elektrik tamiri işleri yapan evli ve 3 çocuk babası İbrahim Ardıç, cemaatin öğrenci evlerinden sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklandı. ByLock kullandığı, Bank Asya'da hesabı bulunduğu ileri sürülen, ev ve işyerlerinde terör örgütü lideri Fethullah Gülen’e ait kitap, dergi, CD ele geçirilen Ardıç, Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmak', 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmak’ suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan sanık Ardıç, 2002’de TTK’dan emekli olduktan sonra 2007’den itibaren 3 çocuğunun okuması nedeniyle piyasada serbest elektrikçi olarak çalışmaya başladığını söyledi. Ardıç, tesadüf eseri karşılaştığı cemaatin yurtlarında kalan öğrencilerin elektrik onarım işlerini yaptığını ve onların eşyalarını istekleri üzerine sattığını söyledi. Ardıç, şöyle dedi:

"Paraya da ihtiyacım var. Kanunsuz hiçbir şey yapmadım. Depodan çıkan malzemeler öğrencilere ait. Öğrenciler tarafından farklı tarihlerde bırakıldı. Ben bu öğrencilerin bu yapıya dahil olduklarını 15 Temmuz’dan sonra öğrendim. Bilseydim muhatap olmazdım. 15 Temmuz gecesi evimdeydim. Fethullah Gülen yapılanmasına mensup değilim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Terör örgütlerini lanetliyorum. Bylock isimli programı ise tutuklandıktan sonra öğrendim. Benim telefonum akıllı değil, tuşlu telefon. Onun ne olduğunu bilmiyorum."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı tanıkların dinlenmesi için erteledi.

DHA