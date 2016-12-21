Zonguldak'ta FETÖ şüphelisi 4 kişi adliyede

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) eski genel müdürü O.N.Ö.'nün de bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdemir eski genel müdürü O.N.Ö. ve çalışanlarının bulunduğu 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. O.N.Ö.'nün, adliyeye götürülürken Erdemir amblemli mont giymesi dikkat çekti.

EREĞLİ'DE FİZYOTERAPİSTE GÖZALTI

Ereğli Devlet Hastanesi'nde görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında bir süre önce açığa alınan A.K. adlı kadın fizyoterapist de gözaltına alındı. A.K.'nın evinde yapılan aramalarda belge ve dokümanlara el konuldu. Hakkında yakalama kararı bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi'nde öğretim görevlisi N.K. ise evinde bulunamadı.

DHA