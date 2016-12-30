Zonguldak'ta katip FETÖ'den tutuklandı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 3 katipten 1'i tutuklandı.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada daha önce tutuklanan ve 'Adliye imamı' olduğu ileri sürülen İ.K.'nın ifadesi doğrultusunda Ereğli Adliyesi'nde görevli katipler B.A, M.B. ve H.M. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan katipler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan katiplerden H.M. tutuklandı, B.A. ve M.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



DHA