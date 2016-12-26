IŞİD El Bab’da sivilleri hedef aldı

TSK, IŞİD'in El Bab'da sivilleri hedef aldığını, ilçeden kaçmaya çalışan sivillerden en az 30'unun öldürüldüğü duyurdu.

Suriye’de yürütülen ‘Fırat Kalkanı Harekatı’nda, El Bab’dan kaçmaya çalışan 30 sivilin ölümüne neden olan terör örgütü IŞİD’ın 114 hedefi karadan ateş altına alınarak imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’de 125 günden bu yana sürdürülen harekatta desteklenen Özgür Suriye Ordusu mensubu 2 asker çatışmalarda yaralandı. Karadan ateş altına alınan terör örgütü IŞİD’ın 113 hedefi ve 1 uçaksavar mevzi bombalanarak imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı’ndan harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

“Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 muhalif yaralanmış, destek sağlayan unsurlarımızda herhangi bir zayiat meydana gelmemiş, DEAŞ unsurlarınca kullanılan 1 uçaksavar silah mevzii imha edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 113 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtalarıyla atış yapılarak DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları kullanılamaz hale getirilmiş, DEAŞ hedefleri baskı altına alınmıştır. İstihbarat, keşif ve gözetleme vasıtaları ile elde edilen bilgiler, telsiz görüşmeleri ve alınan duyumlarda; DEAŞ’ın sivilleri tehdit ederek Bab meskun mahallinde kalmaya zorladığı, ana yol ve sokaklarda çok sayıda barikat ve engeller kurarak çıkışlarını engellediği, mayın ve el yapımı patlayıcı kullanarak harekete duyarlı sensörler ile çok sayıda tuzak hazırladığı el yapımı patlayıcıları arazi, yol, bina yapısına uygun malzemeler ile kamufle ederek doğal görünüm sağladığı, bu hazırlanan tuzaklar sonucunda da her gün onlarca masum sivilin, özellikle çocukların hayatını kaybettiği, evlerin duvarlarında delikler açarak silah mevzii haline getirdiği, evlerin kapı önlerine belirli istikametlerde, taşların içini oyarak yalnızca düzenli ordu birliklerinin kullandığı RDX türü patlayıcılar yerleştirdiği, tuzaklı patlayıcıların her birinde en az 400-500 demir bilye kullanarak etkisini artırmayı amaçladığı, bu kapsamda, meskun mahal çatışmalarına yönelik yoğun bir hazırlık yaptığı tespit edilmiş; nitekim 25 Aralık günü Bab ilçe merkezinden kaçmaya çalışan sivillerin engellenmesine yönelik düzenlediği mayın/el yapımı patlayıcılı saldırıda en az 30 sivilin öldüğü, çok sayıda sivilin de yaralandığı öğrenilmiştir. DEAŞ’tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 74 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bu güne kadar, çoğu tuzaklanmış 2335 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir.”