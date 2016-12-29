İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı geldi

Meteoroloji, İstanbul için bugün ve Cumartesi "kuvvetli kar yağışı" uyarısı yaptı. Uyarının yapıldığı dakikalarda Kartal'a dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Etkili olan kar yağışı kısa sürede Beylikdüzü’nü beyaza bürüdü.

Meteoroloji, İstanbul için bugün ve Cumartesi "kuvvetli kar yağışı" uyarısı yaptı. Uyarının yapıldığı dakikalarda Kartal'a dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Etkili olan kar yağışı kısa sürede Beylikdüzü’nü beyaza bürüdü.

İstanbul’da günlerdir beklenen kar yağışı için önce uyarı ardından ilk yağış geldi. Meteoroloj dün saat 14:30 sıralarında yaptığı uyarıda İstanbul için “bugün akşam, yarın ve Cumartesi kuvvetli kar yağışı bekleniyor” dedi.

KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Bu açıklamanın yapıldığı dakikalarda ise İstanbul’da kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Kartal Yakacık’ta karın lapa lapa yağdığı görüldü.

BEYLİKDÜZÜ BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kısa sürede Beylikdüzü'nü beyaza bürüdü.

Meteorolojin uyarılarının ardından İstanbul'da dün akşam saatlerinde kar yağışı yer yer etkili olmaya başladı. Kar yağışın şiddetli görüldüğü Beylikdüzü kısa sürede beyaza büründü.

İlçede bazı kişilerin arabaların üzerini tutan karlardan İstanbul yazdığı görüldü. İlçede kar yağışı etkisini sürdürüyor.