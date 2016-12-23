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Son dakika… İstanbul’da IŞİD operasyonu

Aşırı dinci terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli operasyonda şu ana kadar 31 kişi gözaltına alındı.
10:5523 Aralık 2016
Gündem
Son dakika… İstanbul’da IŞİD operasyonu
Aşırı dinci terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli operasyonda şu ana kadar 31 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından terör örgütü IŞİD mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan gözaltı kararı verildi. Polis, yaptığı operasyonlarda 31 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler sorguya alınırken diğer 10 şüphelinin adreslerinde bulunamadığı öğrenildi. Firari şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

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Son güncelleme: 11:2323.12.2016
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