İstanbul’da mafya operasyonu… Şahinler, Sarallar…

İstanbul Polisi’nin, hasım çeteler, 'Sarallar' ve 'Şahinler' grubuna yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan, aralarında Burhanettin Saral’ın da bulunduğu 45 şüpheli adliyeye gönderildi. Şebekeler arasındaki çatışmada, son 6 ayda, 3 kişinin öldüğü belirlendi. Sedat Şahin ve Alaattin Saral’ın yakalanması için çalışmalar sürerken, ele geçirilen ve cephaneliği andıran silahlar emniyette sergilendi.

İstanbul Polisi’nin, hasım çeteler, 'Sarallar' ve 'Şahinler' grubuna yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan, aralarında Burhanettin Saral’ın da bulunduğu 45 şüpheli adliyeye gönderildi. Şebekeler arasındaki çatışmada, son 6 ayda, 3 kişinin öldüğü belirlendi. Sedat Şahin ve Alaattin Saral’ın yakalanması için çalışmalar sürerken, ele geçirilen ve cephaneliği andıran silahlar emniyette sergilendi.

İstanbul Emniyetine bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Şahinler ve Sarallar olarak bilinen 2 hasım suç örgütünün, bir birlerine saldırı hazırlığı yaptığını belirledi. Teknik takip yöntemiyle izlenen grupların saldırı hazırlığı yaptığı belirlenince 30 Kasım'da operasyon düzenlendi. Operasyonda, Sarallar'ın üst düzey isimlerinden Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı.

CEPHANELİK GİBİ

Adreslerde yapılan aramalarda, biri kurusıkı 27 tabanca, 8 uzun namlulu silah, 1 Uzi marka otomatik silah, 1 adet jammer cihazı, 1 adet susturucu ile çeşitli ebatlarda 570 adet fişek, 2 çelik yelek ele geçirildi. Silahlardan bazılarının bir otomobilin ön konsolundaki, elektrikli hidrolik zuladan çıkması dikkat çekti. Gözaltına alınan şüphelilerden 45'i adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen cephaneliği andıran silah ve mühimmatlar Emniyet'te sergilendi.

KAYNANASINI VURDULAR

Polisin yaptığı operasyon ve sorgu sürecinde, 2 grup arasındaki husumetin, 19 Mayıs'ta Beykoz'da yaşanan bir saldırını tetiklediği öğrenildi. İddiaya göre, Sarallar Gurubu; hasım oldukları Sedat Şahin'i villasında kahvaltı yaparken öldürmeye teşebbüs etti. Uzun namlulu keskin nişancı silahıyla 1 kilometreden atış yapan, keskin nişancı, Şahin aynı masada kahvaltı yapan kayınvalidesi Gülçin E'yi vurdu. Gülçin E. saldırıdan yaralı kurtulurken, Organize Polisi, o dönem olayla ilgili 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

İNTİKAM İÇİN 3 CİNAYET

Beykoz'daki saldırının ardından, Şahin Grubu saldırıya karıştıkları iddia edilen isimleri hedef aldı. İddiaya göre, “Şahinler Suç Örgütü”; 6 Haziran'da İbrahim A.'yı Kağıthane'de, 9 Ağustos'ta Abbas A.'yı; 25 Kasım'da ise Yakup Ç.'yi Göktürk Mahallesi'nde öldürdü. Polis, cinayetlerin arından saldırıların tetikçilerini gözaltına aldı. Polis, hasım grupların saldırı hazırlıkları ve eylemleri sebebiyle, 28 Temmuz, 15 Ağustos ve 26 Ağustos'ta ara operasyonlar düzenleyerek çok sayıda şüpheliyi yakaladı. Aramalarda ise, 1 Lav silahı, 2'si kaleşnikof marka 3 uzun namlulu silah, 4 el bombası ve 7 tabanca ele geçirildi.

İKİ ÖRGÜT LİDERİ ARANIYOR

Polisin yaptığı baskınlara rağmen Sarallar elebaşı Alaattin Saral ile Şahinler'in elebaşı Sedat Şahin'in aramalara rağmen bulunamadığı öğrenildi. Polis 2 suç örgütü liderinin yakalanması için çalışmalarının sürdürüyor.