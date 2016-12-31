Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları belli oldu! İşte 60 milyonluk sayılar

Milli piyango yılbaşı 60 milyonluk büyük ikramiye çekilişinin şanslı numarası belli oldu. 2017 yılbaşı özel çekilişinde en şanslı il İstanbul oldu. İşte büyük ikramiyeleri kazanan numaralar...

Milli piyango yılbaşı 60 milyonluk büyük ikramiye çekilişinin şanslı numarası belli oldu. 2017 yılbaşı özel çekilişinde en şanslı il İstanbul oldu. İşte büyük ikramiyeleri kazanan numaralar...

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve öğle saatlerinde başlayan çekiliş, büyük ikramiye olan 60 milyon lirayı kazanan sayıların tespiti ile sona erdi. Canlı yayında yapılan çekilişte büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. 2796288 numaralı çeyrek biletin üç tanesi İstanbul’dan, bir tanesi ise Antalya’da satın alınmış. 2017 Milli Piyango çekilişinde en şanslı il yine İstanbul oldu.

Milli Piyango 2017 yılbaşı çekilişinde 60 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara:

2796288

İkramiye isabet eden iller: İSTANBUL – ANTALYA – İSTANBUL – İSTANBUL

Amorti: 0 – 5



500 bin lira kazanan numara; 2566180 İstanbul, Samsun, İzmir ve İstanbul

1 milyon lira kazanan numara; 6835248 İstanbul, Bursa, İstanbul, İstanbul

2 milyon lira kazanan numara; 8932892 İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara

5 milyon lira kazanan numara; 9066659 İstanbul, Gaziantep, Adana, İstanbul

10 milyon lira kazanan numara; 0550921 İstanbul, Aydın, İstanbul, İstanbul

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