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Son dakika… OHAL uzayacak mı? Hükümetten açıklama geldi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: OHAL gerektiği kadar olacaktır. Arzumuz referandum sürecinde kaldırılması.
14:2227 Aralık 2016
Gündem
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: OHAL gerektiği kadar olacaktır. Arzumuz referandum sürecinde kaldırılması.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, yılın son Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. Olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 20 Ocak’ta sona ereceği hatırlatılarak, OHAL’in bir kez daha uzatılmasının gündemde olup olmadığı sorulan Kurtulmuş, “Bakanlar Kurulu’nda bugün gündeme gelmedi. OHAL, laf olsun diye ortaya konulmuş bir şey değildir. Birtakım zorunluluklar dolayısıyla konulmuştur. Eğer OHAL uygulamaları olmasaydı teröre karşı etkin mücadele kapsamında atılan birçok adımın atılması mümkün olmayabilirdi. OHAL gerektiği kadar olacaktır. Biz de arzu ederiz ki referandum sürecine giderken, OHAL’in kaldırılması, siyasi şartlar el veriyorsa kaldırılması mümkünse diğer partilerle müzakere yapılarak, belli bir noktaya gelinir. Bugün için bu yönde alınmış bir kararımız yoktur” diye yanıt verdi.

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Son güncelleme: 15:2027.12.2016
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