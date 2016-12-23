Son dakika… Pervin Buldan ifade verdi

HDP'li Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, 'terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek kabahatlerinden' hakkında açılan davayla ilgili sabah saatlerinde gözaltına alınıp ifade vermek üzere adliyeye götürüldü. Buldan, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

HDP'li Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, 'terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek kabahatlerinden' hakkında açılan davayla ilgili sabah saatlerinde gözaltına alınıp ifade vermek üzere adliyeye götürüldü. Buldan, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Bakırköy’deki evinde gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesi’ne götürülen Buldan ifade verdi. HDP Genel Merkezi’nden yapılan ilk açıklamada “TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan bu sabah İstanbul’da evinden hukuksuzca gözaltına alınmıştır” denildi.

Buldan, gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu; Gözaltına alındım — Pervin BULDAN (@PervinBuldan) 23 Aralık 2016

“SUÇU VE SUÇLUYU ÖVMEK, TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK” SUÇUNDAN İFADE VERİP SERBEST BIRAKILDI

Pervin Buldan, suçu ve suçluyu övmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında açılan dava kapsamında Bakırköy Adalet Sarayı’nda talimatla ifade verdi. Buldan, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ifadesinin ardından serbest bırakılarak adliyeden ayrıldı.

HDP’DEN İKİNCİ AÇIKLAMA

HDP Genel Merkezi, TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan’ın gözaltına alınmasının ardından, serbest bırakıldığını duyurdu. HDP Basın Bürosu’ndan bu sabah saat 09:12’de yapılan yazılı açıklamayla, Pervin Buldan’ın İstanbul’daki evinden gözaltına alındığı bildirilerek, “TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan, bu sabah İstanbul’da evinden hukuksuzca gözaltına alınmıştır” denilmişti. HDP’den saat 10:43’te ikinci bir açıklama yapılarak, Buldan’ın serbest bırakıldığı duyuruldu. HDP Basın Bürosu’ndan yapılan ikinci açıklamada ise “Bu sabah İstanbul’daki evinden hukuksuzca gözaltına alınan TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan, bırakıldı” denildi.