Son dakika: Rus uçakları IŞİD hedeflerini vurdu

TSK, El Bab'da Rus uçakları tarafından yapılan bombardımanla IŞİD hedeflerinin yok edildiğini ve 12 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

TSK, El Bab'da Rus uçakları tarafından yapılan bombardımanla IŞİD hedeflerinin yok edildiğini ve 12 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu hava unsurları tarafından, Bab ve Hemen güneyindeki DEAŞ hedeflerine 3 kez hava harekatı icra edilmiş; bunun sonucunda 12 DEAŞ’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Daglabash'da bulunan 17 DEAŞ terör örgütü hedefi imha edilmiş, DEAŞ tarafından kullanılan 13 savunma/silah mevzii, 1 zırhlı araç, 1 bombalı araç ve 3 bombalı araç imal yeri imha edilmiş, ilk belirlemelere göre içlerinde üst düzey teröristlerin de olduğu 26 DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.