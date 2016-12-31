TSK: Ebu Ensari öldürüldü

Suriye'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü IŞİD'in dün tank ve canlı bombalarla Türk birliğine düzenlediği saldırı püskürtüldü. Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki 2 asker saldırıda yaralanmalarına rağmen çatışmayı sürdürürken, aralarında IŞİD'in sözde emirlerinden Ebu Ensari'nin de bulunduğu 100'den fazla teröristi etkisiz hale getirdi. Dün de El Bab'taki hava harekatında örgütün bir diğer sözde Emiri Ebu Husen Tunusi'nin öldürüldüğü duyurulmuştu.

Suriye'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü IŞİD'in dün tank ve canlı bombalarla Türk birliğine düzenlediği saldırı püskürtüldü. Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki 2 asker saldırıda yaralanmalarına rağmen çatışmayı sürdürürken, aralarında IŞİD'in sözde emirlerinden Ebu Ensari'nin de bulunduğu 100'den fazla teröristi etkisiz hale getirdi. Dün de El Bab'taki hava harekatında örgütün bir diğer sözde Emiri Ebu Husen Tunusi'nin öldürüldüğü duyurulmuştu.

Fırat Kalkanı Harekatı’nın sürdüğü Suriye’de dün akşam saat 18.00 sıralarında terör örgütü IŞİD militanları tarafından Özel Kuvvet Komutanlığı bünyesindeki Türk birliğine bomba yüklü ve zırhlı araçlar, yaya canlı bombalarla saldırı düzenlendi. Mehmetçik saldırıya anında karşılık verirken iki M60 tankı mevziden fırlayıp IŞİD güçlerine ateşe başladı.

MEHMETÇİĞİN KAHRAMANLIĞI

Birer birer IŞİD hedefleri vurulup saldırı püskürtülürken, iki tanktan biri isabet aldı. Tabur komutanının tankı terk edebileceklerini söylemesine rağmen teğmen ve astsubay top atışına devam ederek IŞİD güçlerini engelledi.

Hemen ardından diğer tank gelerek vurulan tanka ateş desteği verdi. Bir süre sonra IŞİD atışıyla isabet alan bu tankın komutanı astsubay da atışa devam ederek ilerledi. İki tankın IŞİD saldırısında 5 kez isabet almasına rağmen, Mehmetçik tankları terk etmeyip atışa devam ederek IŞİD’in bomba yüklü araçlarını, zırhlı araçlarını imha etti 100’den fazla militanı ölü ele geçti.

DÜN DE EBU HUSEN TUNUSİ’NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DUYURULMUŞTU

Bu arada önceki akşam hava saldırısında ölü ele geçen IŞİD’in Rakka’dan El Bab’a gönderdiği sözde emiri Ebu Husen Tunisi’den sonra, dünkü hava saldırısında da yine IŞİD’in sözde emirlerinden Ebu Ensari öldürüldü.