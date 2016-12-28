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Tunceli’de çatışma: Bir asker şehit

Tunceli'deki çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü.
14:5028 Aralık 2016
Gündem
Tunceli’de çatışma: Bir asker şehit
Tunceli'deki çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü.

Çatışmada uzman çavuş şehit olurken, 1’i kadın 2 terörist öldürüldü. Bölgede çatışma devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, PKK ve diğer terör örgütlerinin kış üstlenmesine yönelik başlatılan, havadan helikopter ve insansız hava araçlarının da katıldığı operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede merkeze bağlı Atadoğdu Köyü yakınlarındaki Çat Deresi mevkisinde operasyon düzenleyen güvenlik güçleri ile teröristler arasında bugün öğlen saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmada, ilk ateşte ağır yaralanan uzman çavuş, askeri helikopterle alınarak Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi, ancak yapılan müdahale rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Devam eden çatışma bölgesine eğitimli komandolar sevk edilirken, Kobra helikopterler de teröristlerin kaçış güzergahlarını yoğun bombardıman altına aldı.

DHA

Son güncelleme: 16:1728.12.2016
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