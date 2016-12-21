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Son dakika: Yeniköy’de gemi karaya oturdu

Yeniköyde 189 metre boyundaki Starhamony isimli bir gemi karaya oturdu. Geminin durduğu yer ile Tansu Çiller'in yalısı arasında yaklaşık 20-25 metre mesafe bulunduğu öğrenildi. Turgut Erat olay yerinden son bilgileri paylaştı.
09:3521 Aralık 2016
Gündem
Yeniköyde 189 metre boyundaki Starhamony isimli bir gemi karaya oturdu. Geminin durduğu yer ile Tansu Çiller'in yalısı arasında yaklaşık 20-25 metre mesafe bulunduğu öğrenildi. Turgut Erat olay yerinden son bilgileri paylaştı.

Yeniköy’de sabah saat 08.20’de Ukrayna Odessa Limanı’nda harekete ederek Mısır’a giden Panama bandıralı kuru yük gemisi karaya oturdu.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde konuyla ilgili yapılan yazılı bir açılama yapılarak, “Saat 08:20’de Panama bayraklı, 18 metre boyundaki, 47.500 mton mısır yüklü Star Harmony adlı gemi, İstanbul Boğazını kuzey – güney yönlü geçişi esnasında, Yeniköy önlerinde karaya oturarak tehlikeye maruz kalmıştır.

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İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından derhal seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen kurtarma 3 römorkörü ile kıyem 6 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edilmiştir” denildi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

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Sahilde bulunan yalılara yaklaşık 50 metre kala duran gemi, drone ile havadan da görüntülendi.

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Havadan çekilen görüntüler, geminin İstanbul Boğazı’nda oluşturduğu tehlikeyi de bir kez daha gözler önüne serdi.

DHA

Son güncelleme: 12:4721.12.2016
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