Son dakika: Yeniköy’de gemi karaya oturdu

Yeniköyde 189 metre boyundaki Starhamony isimli bir gemi karaya oturdu. Geminin durduğu yer ile Tansu Çiller'in yalısı arasında yaklaşık 20-25 metre mesafe bulunduğu öğrenildi. Turgut Erat olay yerinden son bilgileri paylaştı.

Yeniköyde 189 metre boyundaki Starhamony isimli bir gemi karaya oturdu. Geminin durduğu yer ile Tansu Çiller'in yalısı arasında yaklaşık 20-25 metre mesafe bulunduğu öğrenildi. Turgut Erat olay yerinden son bilgileri paylaştı.

Yeniköy’de sabah saat 08.20’de Ukrayna Odessa Limanı’nda harekete ederek Mısır’a giden Panama bandıralı kuru yük gemisi karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde konuyla ilgili yapılan yazılı bir açılama yapılarak, “Saat 08:20’de Panama bayraklı, 18 metre boyundaki, 47.500 mton mısır yüklü Star Harmony adlı gemi, İstanbul Boğazını kuzey – güney yönlü geçişi esnasında, Yeniköy önlerinde karaya oturarak tehlikeye maruz kalmıştır.

İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından derhal seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen kurtarma 3 römorkörü ile kıyem 6 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edilmiştir” denildi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sahilde bulunan yalılara yaklaşık 50 metre kala duran gemi, drone ile havadan da görüntülendi.

Havadan çekilen görüntüler, geminin İstanbul Boğazı’nda oluşturduğu tehlikeyi de bir kez daha gözler önüne serdi.

DHA