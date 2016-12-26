Sosyal medyada bu video paylaşılıyor

Ülkemizin içinde bulunduğu günlerde, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan özlem artık çeşitli mecralarda daha sık dile getirilmeye başlandı. Hazırlanan bir Atatürk klibi de bunlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Ülkemizin içinde bulunduğu günlerde, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan özlem artık çeşitli mecralarda daha sık dile getirilmeye başlandı. Hazırlanan bir Atatürk klibi de bunlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Ünlü rock grubu Duman’ın ‘Senden Daha Güzel’ şarkısının sözleriyle birleştirilen Atatürk görüntüleri izleyenlerin tüylerini diken diken ediyor. İlk önce Beylikdüzü Belediyesi’nin Youtube hesabından ve birkaç vatandaşın Facebook hesabından paylaşılan görüntüler fark edilince kısa sürede sosyal medyada paylaşım çılgınlığı yaşanmaya başladı. Duman’ın solisti Kaan Tangöze’nin yazdığı şarkının sözleri şu şekilde…

Kimseyi görmedim ben

Senden daha güzel

Kimseyi tanımadım ben

Senden daha özel

Kimselere de bakmadım

Aklımdan geçen

Kimseyi tanımadım ben

Senden daha güzel

İşte o klip..



2014 yılında minik öğrenciler aynı şarkıyı hep bir ağızdan söylemişti. Bahçeşehir’deki İstanbul Akademi Koleji öğrencileri, 2014 yılında 23 Nisan Ulusan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı görkemli bir etkinlikte kutlamış. Velilerin de katıldığı etkinlikte öğrenciler Duman’ın ‘Senden Daha Güzel’ şarkısını Atatürk’ün duvara yansıtılan fotoğrafına bakarak söylemeleri duygusal anların yaşanmasına neden olmuştu. İşte o görüntüler…

İLGİLİ VİDEO