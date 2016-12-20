‘Suikast tek adamın işi değil’

Türk hükümetinden üst düzey bir yetkili, AP'ye yaptığı açıklamada, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın muhtemelen yalnız hareket etmediğini belirtti.

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş hakkında soruşturma sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bağlantıları inceleniyor, araştırılıyor. Zaten bağlantılar çıkmaya başladı” açıklamasından sonra Associated Press ismini açıklamayan Türk hükümetinden üst düzey bir yetkilinin sözlerini dünyaya servis etti. Yetkili, “tamamen profesyonelce” olarak tanımladığı suikast için “tek adam işi değil” ifadesini kullandı. Türk yetkili, söz konusu terör eyleminin, çok iyi planlanmış bir saldırı olduğunu da söyledi.