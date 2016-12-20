Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Suikast tek adamın işi değil’

Türk hükümetinden üst düzey bir yetkili, AP'ye yaptığı açıklamada, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın muhtemelen yalnız hareket etmediğini belirtti.
17:2020 Aralık 2016
Gündem
‘Suikast tek adamın işi değil’
Türk hükümetinden üst düzey bir yetkili, AP'ye yaptığı açıklamada, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın muhtemelen yalnız hareket etmediğini belirtti.

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş hakkında soruşturma sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bağlantıları inceleniyor, araştırılıyor. Zaten bağlantılar çıkmaya başladı” açıklamasından sonra Associated Press ismini açıklamayan Türk hükümetinden üst düzey bir yetkilinin sözlerini dünyaya servis etti. Yetkili, “tamamen profesyonelce” olarak tanımladığı suikast için “tek adam işi değil” ifadesini kullandı. Türk yetkili, söz konusu terör eyleminin, çok iyi planlanmış bir saldırı olduğunu da söyledi.

Son güncelleme: 17:2320.12.2016
SUV Tutkunları Dikkat! Hafta Sonu eXtra Ne Yapmalı?
Keşfet

SUV Tutkunları Dikkat! Hafta Sonu eXtra Ne Yapmalı?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar