Suikastçı Mert Altıntaş’ın cenazesini kimse almadı

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın 6 yakını, serbest kaldıktan sonra ortadan kayboldu. Ailenin evinde sessizliğin hakim olduğu görüldü. Cenazeyi almak için başvurunun henüz yapılmadığı öğrenildi. Cenazenin nerede toprağa verileceği de merak konusu oldu.

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın 6 yakını, serbest kaldıktan sonra ortadan kayboldu. Ailenin evinde sessizliğin hakim olduğu görüldü. Cenazeyi almak için başvurunun henüz yapılmadığı öğrenildi. Cenazenin nerede toprağa verileceği de merak konusu oldu.

Ailenin yaşadığı Çeltikçi’nin Mahalle Muhtarı Önder Aşçı, “Sabah aldığımız habere göre Altıntaş’ın 6 kişilik ailesinin serbest kaldığını söylendi. Şu anda saat 16.00 olmasına rağmen aileyle hiçbir bağlantı kuramadık. Telefonlara da ulaşılmıyor. Bu konuyla ilgili ne gelecek, ne olacak bunu da bilemiyoruz. Cenazeyi almaya da başvuru yapan olmadı. Bize de öyle bir bilgi gelmedi. Mahallede bir sessizlik var” dedi.

Komşularından 60 yaşındaki Hüseyin Yoldan, aileyi yakından tanıdığını ifade ederek, “Altıntaş ailesi yıllardan beri bizim yan komşumuzdur. Krediyle ev aldılar onu ödüyorlardı. İyi bir aileydi. Polis olan oğulları da ara sıra izinli olduğunda mahalleye gelirdi. Polis olduğu için ancak burada görebiliyorduk. Çocukken böyle değildi. Böyle bir olay yapacak kapasitede biri değildi. Demek ki orada kafasını yıkadılar. Duyduğumuzda şok yaşadık. Şu ana kadar buraya gelen giden yok” dedi.

TELEFONUNDA BYLOCK ÇIKMADI

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andey Karlov’un, Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Altıntaş’ın, telefon hattı incelemesinde ‘Bylock’ kullanmadığı belirlendi.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un öldürülmesiyle ilgisi soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve 18 kişilik Rus heyeti tarafından ortak yürütülüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden Altıntaş’ın ailesinin de aralarında bulunduğu 8 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan Altıntaş’ın aynı evde kaldığı avukat Serkan Ö., 2 polisin sorgusu ise sürüyor. Örgüt bağlantısı araştırılan Mevlüt Mert Altıntaş’ın, telefon hattı incelemesinde ‘Bylock’ tespit edilemediği belirtilirken, telefonun şifresinin çözülmesi için çalışmalar sürüyor. Öte yandan çalışmalarını sürdüren Rus heyetin bugün Altıntaş’ın kıyafetlerini incelediği öğrenildi.

DHA