Süper Loto sonuçları 22 Aralık: Büyük ikramiyede yine devir!

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Venezuela’nın altınları da günden güne eriyor
Zengin olma hayalleriyle şans oyunu bayilerine koşan Süper Loto müdavimlerinin beklediği sonuçlar belli oldu. Süper Loto’da haftanın sonuçları açıklandı. Süper Loto 22 Aralık tarihli çekilişinde hangi numaralar zengin etti, devreden Süper Loto’da bu hafta 6 bilen çıktı mı? İşte Süper Loto sonuçları…
22 Aralık tarihli Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye yine devretti ve 5.760.560,05 TL’lik büyük ikramiyeyi kimse kazanamadı. Süper Loto sonuçlarına göre 34 kişi 5 bilerek 14.031,90 TL’lik ikramiyeye sahip oldu. İşte Süper Loto ikramiye dağılımı.
|6 bilen kişi sayısı :
|4. Devir
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|5.760.560,05TL
|5 bilen kişi sayısı :
|34
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|14.031,90TL
|4 bilen kişi sayısı :
|2.491
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|205,50TL
|3 bilen kişi sayısı :
|53.169
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|16,65TL
GEÇTİMİZ HAFTA KAZANAN NUMARALAR
478. haftanın numaraları: 1, 10, 13, 18, 20, 50