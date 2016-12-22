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Süper Loto sonuçları 22 Aralık: Büyük ikramiyede yine devir!

Şans oyunu tutkunlarını heyecanlara sürükleyen Süper Loto'nun bu haftaki çekiliş sonuçları belli oldu. Geçtiğimiz 3 haftada devreden ve ikramiye tutarı katlanan Süper Loto sonuçlarında bu hafta hangi şanslı numaralar kazandı? İşte 22 Aralık tarihli Süper Loto sonuçları...
21:3722 Aralık 2016
Gündem
Süper Loto sonuçları 22 Aralık: Büyük ikramiyede yine devir!
Şans oyunu tutkunlarını heyecanlara sürükleyen Süper Loto'nun bu haftaki çekiliş sonuçları belli oldu. Geçtiğimiz 3 haftada devreden ve ikramiye tutarı katlanan Süper Loto sonuçlarında bu hafta hangi şanslı numaralar kazandı? İşte 22 Aralık tarihli Süper Loto sonuçları...

Zengin olma hayalleriyle şans oyunu bayilerine koşan Süper Loto müdavimlerinin beklediği sonuçlar belli oldu. Süper Loto’da haftanın sonuçları açıklandı. Süper Loto 22 Aralık tarihli çekilişinde hangi numaralar zengin etti, devreden Süper Loto’da bu hafta 6 bilen çıktı mı? İşte Süper Loto sonuçları…

22 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

22 Aralık tarihli Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye yine devretti ve 5.760.560,05 TL’lik büyük ikramiyeyi kimse kazanamadı. Süper Loto sonuçlarına göre 34 kişi 5 bilerek 14.031,90 TL’lik ikramiyeye sahip oldu. İşte Süper Loto ikramiye dağılımı.

super-loto-kazanan-numarlar
6 bilen kişi sayısı :4. DevirKişi başına düşen ikramiye tutarı:5.760.560,05TL
5 bilen kişi sayısı :34Kişi başına düşen ikramiye tutarı:14.031,90TL
4 bilen kişi sayısı :2.491Kişi başına düşen ikramiye tutarı:205,50TL
3 bilen kişi sayısı :53.169Kişi başına düşen ikramiye tutarı:16,65TL

GEÇTİMİZ HAFTA KAZANAN NUMARALAR

478. haftanın numaraları: 1, 10, 13, 18, 20, 50

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