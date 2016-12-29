Süper Loto sonuçları 29 Aralık: Büyük ikramiye 2017’ye devretti!

2016 yılının son Süper Loto çekilişi bu akşam MPİ'nin Ankara'daki çekiliş merkezinde yapıldı. 30 Aralık Süper Loto sonuçları devir ile sonuçlandı ve 7 milyon TL2yi aşan büyük ikramiye 2017'yew devretti. İşte haftanın Süper Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar ile ikramiye dağılımları...

2016 yılının son Süper Loto çekilişi bu akşam MPİ'nin Ankara'daki çekiliş merkezinde yapıldı. 30 Aralık Süper Loto sonuçları devir ile sonuçlandı ve 7 milyon TL2yi aşan büyük ikramiye 2017'yew devretti. İşte haftanın Süper Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar ile ikramiye dağılımları...

2016 yılının sonuna geldik ve yılın son Süper Loto sonuçları belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda 4 kez devreden Süper Loto’da 2017’ye daha zengin giren biri veya birileri oldu mu? Önce Ankara’da MPİ’nin çekiliş merkezinde yapılan çekilişte 2017’ye büyük bir sürprizle giren olup olmayacağını belirleyecek numaralar belirlendi. Sonrasında MPİ’nin paylaştığı sonuçlara göre büyüik ikramiye bir kez daha devretti ve 7.5 milyon TL’lik büyük ikramiye 2017 yılına devretti. İşte haftanın numaraları ve İkramiye dağılımı…

480. haftanın numaraları: 13, 16, 20, 27, 32, 53

6 bilen kişi sayısı : 5. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.586.768,64TL 5 bilen kişi sayısı : 58 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.796,20TL 4 bilen kişi sayısı : 3.425 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 177,85TL 3 bilen kişi sayısı : 71.994 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,65TL

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto’da 479. haftanın kazandıran numaraları; 19, 25, 41, 48, 51, 54 olarak belirlendi. Süper Loto 22 Aralık çekilişinde altı bilen olmayınca 5 milyon 760 bin 560 lira beşer kuruş ikramiye haftaya devir etti. Süper Loto’da kazanılan diğer ikramiye miktarlarının dağılımı şöyle; 5 bilen 34 kişi 14 bin 31 lira doksanar kuruş, 4 bilen 2 bin 491 kişi 205 lira ellişer kuruş, 3 bilen 53 bin 169 kişi ise 16 lira altmış beşer kuruş ikramiye kazandılar.