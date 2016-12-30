Süper Loto sonuçları: 29 Aralık Süper Loto yine devretti! (MİLLİ PİYANGO)

Zengin olmayı hayal edenlerin umutlarını bağladığı şans oyunlarından biri olan Süper Loto devrederek ikramiyesini iyice katladı. Süper Loto oynayanlar büyük ikramiyeyi kazanan numaraları merak ediyor, Süper Loto sonuçları ve Süper Loto'da kazanan numaralar haberimizde...

Zengin olmayı hayal edenlerin umutlarını bağladığı şans oyunlarından biri olan Süper Loto devrederek ikramiyesini iyice katladı. Süper Loto oynayanlar büyük ikramiyeyi kazanan numaraları merak ediyor, Süper Loto sonuçları ve Süper Loto'da kazanan numaralar haberimizde...

Süper Loto’da dün gece büyük heyecan yaşandı, haftalardır devreden Süper Loto’da büyük ikramiye önümüzdeki haftaya devretti. Süper Loto sonuçlarını merak eden şans oyunu müdavimleri, şanslı numaraları kontrol etmek için internete akın etti. İşte Süper Loto’da kazanan numaralar ve ayrıntılar…

29 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Ülkemizde en çok kaznadıran şans oyunlarından biri olan Süper Loto’da 5. devir gerçekleşti ve ikramiye 7,5 milyonun üzerine çıktı. 6 şanslı numarayı tek kuponda bilen kimse çıkmadıi, işte Süper Loto 29 Aralık ikramiye dağılımı ve şanslı numaralar.

29 Aralık Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen kimse çıkmayınca ikramiye devretti, önümüzdeki hafta Süper Loto ikramiyesinin 10 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. 29 Aralık Süper Loto sonuçlarında 5 bilen 58 kişi 9.795,20 TL kazandı, 4 bilen 3425 kişi ise 177,85 TL kazandı. İkramiye dağılımına göre 3 şanslı numara bilen 71.994 kişi ise 14,65 TL kazandı.