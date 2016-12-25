Suriye sınırına ‘Fırtına obüsü’ sevkiyatı

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İstanbul Maltepe’de bulunan 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan ilçeye gönderilen obüs ve zırhlı personel taşıyıcılar ile personellerden bir bölümü, Suriye sınırındaki Oğuzeli’nde bulunan sınır birliklerine kaydırıldı.
Öğle saatlerinde çekicilere yüklenen ve üzerleri branda ile kapatılan 10 Fırtına obüsü ile 2 zırhlı personel taşıyıcının yer aldığı askeri konvoy, 106’ncı Topçu Alay Komutanlığı’ndan polis eskortu eşliğinde konuşlandırılacağı sınır hattına doğru yola çıktı. DHA