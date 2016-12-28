Suriyeli çocuğun feci ölümü!

Antalya'da, Hasan Caka'nın kullandığı beton mikserinin altında kalan Suriyeli 7 yaşındaki Muhammed El Gazi, yaşamını yitirdi.

Kepez İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir Caddesi’ndeki kaza, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Babası Abdülkerim El Gazi ile markette alışveriş yaptıktan sonra eve dönen Muhammed El Gazi, bir anda babasının elini bırakarak caddede koşmaya başladı.

Bu sırada seyir halindeki Hasan Caka’nın kullandığı 34 FJ 7889 plakalı beton mikseri, çocuğa çarptı. Tonlarca ağırlıktaki beton mikserinin sol arka tekeri altında kalan Muhammed El Gazi, olay yerinde can verdi.

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Kazayı gören Abdülkerim El Gazi, uzun süre oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, Hasan Caka’yı gözaltına aldı. Sağlık görevlileri ve polisin incelemesinden sonra Muhammed El Gazi’nin cenazesi morga götürüldü. Polis ekipleri, kaza sırasında çocuğun ayağından caddeye fırlayan terliklerini ve diğer eşyaları toplayarak ailesine teslim etti. DHA