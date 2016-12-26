‘Suriyeliler askere alınsın’ kampanyası

Sosyal kapmanya sitesi change.org’da “Türkiye’de bulunan 18-45 yaş arası Suriyeli erkekler askere alınsın. Suriye için savaşsın” adı altında imza kampanyası başlatıldı. Şu ana kadar 211 bin kişinin imza attığı kampanya 300 bin imzaya ulaşınca Milli Savunma Bakanlığına iletilecek.

Sosyal kapmanya sitesi change.org’da “Türkiye’de bulunan 18-45 yaş arası Suriyeli erkekler askere alınsın. Suriye için savaşsın” adı altında imza kampanyası başlatıldı. Şu ana kadar 211 bin kişinin imza attığı kampanya 300 bin imzaya ulaşınca Milli Savunma Bakanlığına iletilecek.

Suriyeli erkeklerin ülkelerine dönmesi gerektiği vurgulanan kampanyanın yazısında şu ifadeler kullanıldı: “Suriyeli erkekler, ülkeleri paramparça olmuşken, mülteci sıfatıyla Türkiye ve Lübnan başta olmak üzere, birçok ülkeye kaçarak canlarını kurtarmaya çalışmışlar, dolayısıyla vatanlarını sahipsiz bırakmışlardır. Bu, vatana ihanettir. Oluşan boşluktan faydalanan dış güçler, çeşitli motif ve çıkarlar doğrultusunda, Suriye’de savaşmak suretiyle, ülkeyi işgal etmişlerdir. Sivil halk; çocuklar, kadınlar, yaşlılar, kronik hastalar, engelliler, bu çıkar kavgası esnasında kullanılan ağır silahlar, yapılan bombardımanlar, topçu atışları altında ezilmektedir. Savaşın ne kadar süreceği ve ülkeye daha ne kadar zarar vereceği meçhuldür.

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Bu durumda, askerlik yaşındaki Suriyeli erkekler, başka ülkelerde dilenci ve mülteci konumunda yaşamak yerine, belli bir temel askeri eğitim aldıktan sonra, vatanlarına gönderilmeli ve belli askeri operasyonlar ve harekatlar kapsamında kendi vatanları için mücadeleye katılmaları sağlanmalıdır. Bu askeri temel eğitim, Genelkurmay Başkanlığımız önderliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, özellikle Türkiye’nin güneyinde, Suriye sınırına yakın, bu iş için ayrılan kışlalarda veya ayrıca kurulacak merkezlerde rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Türkiye, mültecilere harcayacağı bütçenin bir kısmını, bu askerlerin eğitim, donatım ve lojistik desteklerine harcamalıdır. Bu askerlerin tedavi ve diğer masrafları, mültecilerin Avrupa’ya gelmesinden endişe duyan AB ülkelerince, AB fonlarıyla karşılanmalıdır.

Kendi ülkelerinin bağımsızlığına katkı sağlayan bu Suriyeli “askerler”, Afganistan’da olduğu gibi, yeni kurulacak Suriye Cumhuriyeti’nin ordusunu ve polis teşkilatını oluşturacak, gelecekte eğitmen sıfatıyla yeni nesil askerler ve polisler yetiştireceklerdir. Kamuoyuna ve Genelkurmay Başkanlığımıza saygılarımla arz ederim”