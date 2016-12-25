Tacize uğrayan işitme engelli kadın şoka girdi

Adana'da 28 yaşındaki İsmail Hakkı Yücel, işitme ve konuşma engelli 39 yaşındaki Aysun T.'ye tacizde bulunup, çantasını kapıp kaçmak istedi.

Adana'da 28 yaşındaki İsmail Hakkı Yücel, işitme ve konuşma engelli 39 yaşındaki Aysun T.'ye tacizde bulunup, çantasını kapıp kaçmak istedi.

Genç kadının çantasını alamayan Yücel, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, şoka giren Aysun T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mithatpaşa Mahallesinde oturan Aysun T.’ye dün 20.30 sıralarında Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı’nda arkasından yaklaşan İsmail H:Y. iddiaya göre elle tacizde bulundu. Ardından da omzundaki çantasını kapıp kaçmak istedi. Çantayı bırakmayan Aysun T.’yi yerde sürükleyen Yücel, amacına ulaşamadan koşarak uzaklaştı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler üzerine çevrede araştırma yapan ekipler, İsmail H. Y.’yi Mithatpaşa Mahallesi ara sokaklarında yakaladı. Olay sırasında yerde sürüklenip yaralanan ve şoka giren Aysun T., hastaneye kaldırıldı.

İşitme ve konuşma engelli Aysun T., tedavisinin ardından götürüldüğü polis merkezinde İsmail H. Y.’i teşhis etti. İfadesinde suçlamayı kabul etmeyen İsmail H.Y., adliyeye sevk edildi. DHA