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Tatil konusunda bile aldattılar!

Sahte hesaptan "Ankara'da okullar tatil" edildi bilgisi yayıldı. Ankara Valiliği ise, "Henüz karar yok. Değerlendirme yapılıyor" açıklaması yaptı
Zeynep GÜRCANLI
21:1629 Aralık 2016
Gündem
Tatil konusunda bile aldattılar!
Sahte hesaptan "Ankara'da okullar tatil" edildi bilgisi yayıldı. Ankara Valiliği ise, "Henüz karar yok. Değerlendirme yapılıyor" açıklaması yaptı

Ankara’da yoğun kar yağışı nedeniyle bugün (29 Aralık Perşembe) okullar tatil edilmişti. Kar yağışının akşam saatlerinde de sürmesi üzerine, Ankara’da Cuma gününün de tatil olup olmayacağı konusunda Valilik’ten karar beklenmeye başlandı.

Ancak Valilik herhangi bir resmi açıklama yapmadan, sosyal medyada, Ankara Valililği internet sitesi olduğu iddia edilen sitenin, okulların Cuma günü de tatil olduğuna ilişkin bir duyuru bulunan ekran görüntüsü dolaşıma sokuldu.

Valilik resmi sitesine internet üzerinden ulaşılamazken, bu ekran fotosunu görenler, Cuma gününün de tatil olduğuna inanıp, bunu yaymaya başladılar.

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Ancak daha sonra, dolaştırılan o ekran görüntüsünün sahte olduğu ortaya çıktı.

Ankara Valiliği Sözcü’ye yaptığı açıklamada, Ankara’da 30 Aralık Cuma günü için “henüz tatil kararı alınmış olmadığını, bu konunun değerlendirilmekte olduğunu” bildirdi. Valilik, konu hakkında resmi açıklamayı, değerlendirme sona erdikten sonra yapacak.

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Son güncelleme: 22:4129.12.2016
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