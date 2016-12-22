TBMM 15 Temmuz Komisyonundan FETÖ raporu

TBMM'nin 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu taslak raporunu hazırladı. Bin sayfalık raporda, "eğitimi dini grupların eline bırakmayın" uyarısı yer alması dikkat çekti.

TBMM’nin 15 Temmuz Darbe girişimini araştırmak amacıyla kurduğu komisyon, çalışmalarının sonuna geldi. 4 Ocak’ta çalışmalarını tamamlayacak olan komisyonun taslak raporu da şekillenmeye başlandı. Yaklaşık bin sayfaya ulaşan taslak raporda yok yok;

FETÖ örgütünün yapılanma şemasından, FETÖ Lideri Fethullah Gülen’in yaşam öyküsüne; Örgütün tarihçesinden, dış bağlantılarına kadar raporda yer alıyor.

“MİT YENİDEN YAPILANDIRILSIN…”

Raporda en çok dikkat çeken öneri, 15 Temmuz darbe girişimini önceden haber alamayan MİT konusunda oldu. Taslak raporda, MİT’in yeniden yapılandırılması önerildi. Raporda şöyle denildi;

“Ülkemiz demokrasi tarihinde sık sık karşılaştığımız hiçbir darbeyi önceden haber alıp bağlı olduğu makam ve mercilere haber veremeyen Milli İstihbarat Teşkilatının bu husustaki yetersizliğinin sebepleri dikkatle araştırılarak yeniden yapılandırılmalıdır. Amerika Birleşik Devletlerinde 11 Eylül olaylarında FBI'nın yetersiz olduğu görülerek yeniden yapılandırılmaya gidilmiş olması örnek alınmalıdır.”

FETÖ’NÜN YAPTIKLARI; BALYOZ, ERGENEKON, ŞİKE…

Raporda, FETÖ’yle bağlantılı olarak gerçekleştirilen, yakın tarihimize damga vuran olay ve davalar da tek tek incelendi. Bunlar şöyle sıralandı;

* Balyoz Davası

* Ergenekon Davası

* Kozmik Oda Hadisesi

* Hüseyin Kurtoğlu Hadisesi

* Poyrazköy Davası

* İstanbul Askeri Casusluk Kumpası

* 2010 KPSS Sorularının Çalınması

* İzmir Askeri Casusluk Kumpası

* MİT Tırlarının Aranması

* Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümü

* Hrant Dink'in Öldürülmesi

* Gazeteci Haydar Meriç'in Cinayeti

* Malatya Zirve Yayınevi Olayı

* Selam Tevhid Kudüs Ordusu Dosyası

* İstanbul Korsan Tahliye Girişimi

* Önleme Dinlemeleri

* Devletin Gizli Toplantılarının Dinlenmesi ve İfşası

* Rus Uçağı'nın Düşürülmesi

* Futbolda Şike Davası

İŞTE FETÖ’NÜN TARİHÇESİ: FETÖ SİYASETE ÖZAL İLE BİRLİKTE SIZMAYA BAŞLADI

Raporun en ilginç bölümlerinden birini, örgütün tarihçesi oluşturuyor. Taslak raporda, örgütün gelişimi şöyle ortaya konuluyor;

* 1970’li yıllar- Örgütün temeli atılıyor

* 1980’li yıllar- Örgüt siyasete sızıyor. Bürokraside ise örgüt telefon dinleme ve yasa dışı istihbarat faaliyetlerine başlıyor

* 1990’lı yıllar- FETÖ, yurtdışında örgütlenmeye başlıyor. Ayrıca yurt dışı ve yurt içi örgütlenmesinin finansmanı için şirketleşme de bu dönemde oluşuyor.

* 2000’li yıllar- Örgüt, devlet içinde kendi “paralel devlet yapılanmasını” başlatıyor.

* 2010 sonrası- Örgütün asıl amaçları ortaya çıkmaya başlıyor.

VE ÖRGÜTÜN YÖNETİM ŞEMASI: LİDER FETHULLAH GÜLEN

Raporda, örgütün yönetim şeması da yer aldı. Örgütün en tepesinde Fethullah Gülen’in adı yer alırken, Gülen’e bağlı yapılanma ayrıntılarıyla gösterildi.

MEMURİYETTEN İHRAÇ EDİLENLER LİSTESİ

Raporda, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında memuriyetten ihraç edilenlerin listesi, kurum bazında tek tek listelendi. Memuriyetten ilk etapta 85 bin 911 kişinin ihraç edildiği, bunlardan 229’unun göreve iade edildiği bilgisi yer aldı. Raporda,göreve iadeler düşüldüğünde toplamda 85 bin 682 kişinin memuriyetten çıkarıldığı bilgisi de yer aldı.

“EĞİTİMİ, DİNİ GRUPLARA BIRAKMAYIN”

TBMM’nin bin sayfalık 15 Temmuz araştırma komisyonu raporunda en önemli öneri ise, eğitim alanında geldi. FETÖ’nün eğitimi kullanarak devlete sızdığının ifade edildiği raporda, “eğitimi dini grupların eline bırakmayın” uyarısı yer aldı. Raporda aynen şöyle denildi;

“Milli eğitim başka dini, siyasi, ticari grupların eline bırakılmamalı, özellikle orta öğretimde kaliteli eğitim hizmeti almak isteyenlere bu hizmeti verebilecek devlet okulları kurulmalıdır. Bu seviyede çocuklara Devlet eliyle kariyer eğitimi, barınma ve dini bilgi öğrenme imkânı sağlanmalıdır.”