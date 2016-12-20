TBMM darbe komisyonu üyeleri Marmaris’te

15 Temmuz darbe girişiminde Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimini araştırmak için Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu üyeleri Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı Turban Grand Yazıcı otelde incelemelerde bulundular. Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek ve beraberindeki 6 kişilik komisyon üyeleri Otel'e Muğla Valisi Amir Çiçek ile birlikte geldi. Komisyon üyelerini Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ve Otel sahibi Serkan Yazıcı karşıladı.
Komisyon araştırma öncesi otel sahibi Serkan Yazıcı darbeciler ile koruma polisleri arasında yaşananları aktardı. Yazıcı, “Cumhurbaşkanımızın korumaları odalarında gözükmeyeceklerini zannettiler galiba. O arada bir çatışma çıkınca darbeciler odaları bir şekilde tespit ediyorlar. Çatışma sürerken darbeciler odalara giriyorlar. Hatta bir odaya el bombası atıyorlar. Önce o adaya gidelim” dedi.
Darbe komisyonu üyeleri, 15 Temmuz gecesi şehit düşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibindeki şehit Mehmet Çetin'in kaldığı odada incelemelerde bulundu. Odanın birçok kesiminde kurşun izleri hala dururken, yerde hala duran kelepçe dikkat çekti. AK Parti Manisa Milletvekili ve komisyon üyesi Selçuk Özdağ koruma ekibinin kaldığı odada hala duran kurşunları gösterdi. Komisyon üyeleri şehit düşen polisi memuru odada dua okudu.
O gece yaşananları anlatan Muğla Valisi Amir Çiçek, “Bu odaya gelen darbeciler koruma polislerini Cumhurbaşkanının nerede olduğunu soruyorlar. Zorlamadan sonra Cumhurbaşkanının gittiğini anlıyorlar. Bu sırada da sürekli Marmaris, Muğla Emniyeti ve korumalara 3,5 saate kadar ateş ediliyor. Bu sırada helikopterler destek olmaya çalıştı fakat biz helikopterleri indirmedik ve yakıt verdirmemeye çalıştık” dedi.