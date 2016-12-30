Tecavüzcüye tazminat!

Mardin'de 2002'de aralarında asker ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 25 kişinin 13 yaşındaki N.Ç'ye tecavüz ettiği "Utanç davasının" 3 sanığı devletten 9'ar bin lira tazminat alacak. Anayasa Mahkemesi, sanıkların başvurusu üzerine "makul sürede yargılanma haklarının" ihlal edildiğine karar verdi. AYM küçük kıza tecavüzden mahkum 3 sanığa 'dava uzadı' diye 9'ar bin lira tazminat kararı verdi.

Mardin'de 2002'de aralarında asker ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 25 kişinin 13 yaşındaki N.Ç'ye tecavüz ettiği "Utanç davasının" 3 sanığı devletten 9'ar bin lira tazminat alacak. Anayasa Mahkemesi, sanıkların başvurusu üzerine "makul sürede yargılanma haklarının" ihlal edildiğine karar verdi. AYM küçük kıza tecavüzden mahkum 3 sanığa 'dava uzadı' diye 9'ar bin lira tazminat kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi, Mardin’de 15 yaşındaki küçük kız N.Ç.’ye tecavüz ettikleri iddiasıyla 25 sanık ile birlikte yargılanan ve hapis cezası olan 3 sanığın yaptığı, “makul surede yargılama hakkının ihlal edildiğine” dair yaptığı başvuruya ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğini bildirirken başvuruda bulunan 3 kişiye 9’ar bin manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Kamuoyunda, “Utanç davası” olarak bilinen olay, 2002 yılında Mardin’de meydana geldi. O tarihlerde 13 yaşında olan N.Ç., iki kadın tarafından para karşılığı erkeklere pazarlanırken aralarında Kaymakamlık yazı işleri müdürü ve bir yüzbaşının da bulunduğu 24 şüpheli ile N.Ç.’yi pazarlayan 2 kadın hakkında dava açıldı. Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin 28 Eylül 2010 tarihinde verdiği karar Yargıtay tarafından bozulurken, yeniden görülen davada 16 Ocak 2013 tarihinde sanıklara verilen 5- 9 yıl arasında değişen hapis cezaları Yargıtay 14’ncü Ceza Dairesi’nin 15 Ocak 2014 tarihi kararıyla hüküm düzeltilerek onandı. N.Ç davasında ceza alan ve cezaları Yargıtay tarafından onanan E.A., Ş.D., ve Ş.O., 7 Mart 2014 tarihinde bireysel başvuru kapsamında “Makul sürede yargılama hakkının ihlal edildiği” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Yüksek mahkeme tarafından bugün açıklanan kararda, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20 Ocak 2003 tarihli iddianamesiyle başvurucular hakkında 15 yaşını bitirmeyen şahsın ırzına geçme suçunda kamu davası açıldığı ifade edilirken, “Başvurucular 20 Ocak 2003 tarihinde tutuklanmışlardır. Mardin 1’incni Ağır Ceza Mahkemesi’nin 28 Eylül 2010 tarihli kararıyla başvurucuların hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verilmiştir. Temyiz üzerine karar bozulmuş, bozmaya uyularak yürütülen yargılamada mahkemece başvurucuların mahkumiyetine karar verilmiş. Yargıtay 14’ncü Ceza Dairesi’nin 15 Ocak 2014 tarihi kararıyla hüküm düzeltilerek onanmıştır” denildi. Anayama Mahkemesi verdiği kararda, makul sürede yargılama hakkının ihlal edildiğinde karar vererek, başvuruculara ayrı ayrı 9 bin lira manevi tazminat ödenmesine ve kararın bir örneğinin Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesine ve Adalet Bakanlığı’na gönderilmesine karar verdi.

Olay nasıl olmuştu?

Kamuoyunda, “Utanç davası” olarak bilinen olay, 2002 yılında meydana geldi. O tarihlerde 13 yaşında olan N.Ç, iki kadın tarafından para karşılığı erkeklere pazarlandı. Aralarında Kaymakamlık yazı işleri müdürü ve bir yüzbaşının da bulunduğu 24 kişi N.Ç ile ilişkiye girdi. Olayın duyulması üzerine N.Ç ile ilişkiye girenler ve küçük kızı pazarlayan iki kadın hakkında dava açıldı. Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 10 yıl süren yargılama sonunda 24 sanığa alt sınırdan 5 yıl ceza verdi ve iyi hal indirimiyle 4 yıl 2 ay-4 yıl 10 aya indirdi. N.Ç.'yi erkeklere pazarlamak suçundan yargılanan 2 kadına ise 9'ar yıl hapis cezası verilmişti. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını kısmı bozarak, yeniden görülmesi için dosyaya Mardin Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Yargıtayın bozma kararından sonra Mahkeme, 16 Ocak 2013’te sanıklara 5 ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları vermiş, Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi 15 Ocak 2014 tarihi kararıyla hüküm düzeltilerek cezaları onamıştı.

(DHA)