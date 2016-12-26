Tek adam rejimine geçmek kutuplaşmayı derinleştirir!

“Yazık Ettiler Güzelim Ülkeye” adlı kitabında Türkiye’deki kötüye gidişi kronolojik sırayla anlatan Türker “Memlekette ne huzur kaldı, ne güven. Çok tehlikeli bir süreç yaşıyoruz. Bu sokağa da yansıyor” dedi...

“Yazık Ettiler Güzelim Ülkeye” adlı kitabında Türkiye’deki kötüye gidişi kronolojik sırayla anlatan Türker “Memlekette ne huzur kaldı, ne güven. Çok tehlikeli bir süreç yaşıyoruz. Bu sokağa da yansıyor” dedi...

RÖPORTAJ: Nil SOYSAL

Mehmet Türker, benim kuşağımdaki pek çok meslektaşımın idolü olan bir gazeteci. Benim açımdan farkı ise bu meslekte ilk şefim, ilk öğretmenim olması. Böyle bir ortamda söylenebilecek en son söz belki ama “Ne mutlu bana!” Çünkü, dürüst gazeteciliği öğrendiğim bu isimle, Türkiye'nin doğruları yazan tek gazetesi SÖZCÜ'de birlikte çalışıyorum bugün…

Ve hâlâ öğrenmeye devam ediyorum. Elimdeki “YAZIK ETTİLER GÜZELİM ÜLKEYE!” adlı kitap da bu anlamda bir kılavuz gibi… Ülkenin bu hale nasıl geldiğini çok net olarak ortaya koyuyor. SÖZCÜ'deki köşe yazılarından derlediği kitapta, Türker'in peş peşe gelen yazıları hem bir bütünlük arz ediyor, hem de bu karanlıktan çıkış yolunu gösteriyor. Tabii görebilene…

HUZUR VEREN GELİŞME YOK

– Bu kitabın bana göre en önemli farkı; köşe yazılarının kronolojik bir sırayla yerleştirilmiş olması. Peki bunu ülkedeki kötüye gidişin bir kronolojisi diye mi algılamalıyız?

Geriye doğru baktığımızda öyle diyebiliriz. Son bir yılda, tabii öncesinde de yüzümüzü güldürecek, içimizi ferahlatacak, önümüzü görecek, huzur bulacağımız hiçbir gelişme olmadığı gibi yüreğimiz çok kanadı. Son olarak Dolmabahçe ve Kayseri saldırılarında bu kadar şehit verdikten sonra iktidarın aklına milli birlik ve beraberlik geldi. Nasıl bir ironi içindeyiz görüyor musun?

– Kitap da zaten 5 Kasım 2015'te başlıyor, 20 Kasım 2016 tarihinde bitiyor. Yani kitap son bir yıldaki yazılarınızdan oluşuyor. Ben bunu biraz da 1 Kasım seçimleri sonrası memleketin hali diye algılıyorum. Doğru mu?

Çok doğru… 7 Haziran'da AKP'nin tek başına iktidarı kaybetmesi, Türkiye'yi bambaşka bir atmosfere soktu. 1 Kasım için seçim güvenliği tartışılıyordu. Bugüne kadar yaşadığımız olaylara bakın… Memlekette ne huzur kaldı, ne güven. 1 Kasım'da yeniden tek başına iktidara gelmekle ayakları yerden kesilenler mutlu mudur acaba?

AYDIN İHANETİNİ ÇOK GÖRDÜK

– Yazılarınızda sıklıkla vurguladığınız bu “kötüye gidiş”teki kırılma noktası neydi? Çözüm süreci mi, 17/25 mi, yoksa 15 Temmuz mu?

Kötüye gidiş yıllar önce başladı ama kimsenin pek haberi olmadı. “Bunlar demokrat adamlar”, “Bunlar Türkiye'yi AB'ye sokacak”, “Bunlar Kıbrıs'ı çözecek” diye baktılar. Aydın denilen kişiler ilk olarak böyle aldandı, sonra “Yetmez ama evet” ile aldandılar. Üçüncü defa ise “açılım” safsatasına aldandılar. Biz aldanmadık da onlar niye aldandı? O günlerin makul “aydınları” bugün araziye uymuş vaziyette, bazıları da tutuklu… Türkiye maalesef aydın ihanetini çok gördü. 17/25 Aralık Fetullahçılarla iktidarın kıran kırana savaşının başladığı tarihtir. 15 Temmuz sebep değil sonuçtur.

KUTUPLAŞMA KESKİNLEŞİR

– En son 2015 yılına girerken konuşmuştuk; “AKP Meclis'te anayasayı değiştirecek çoğunluğu elde ederse, şu anda zaten örtülü bir şekilde devam eden başkanlık sistemine anayasal olarak geçer ve tek adam rejimi resmen başlar. Bu durum Türkiye için tehlikeli bir sürecin başlangıcı olur” demiştiniz. Bugün gelinen nokta bu sürecin başlangıcı mı, yoksa sonucu mu?

Sonucu daha ileride göreceğiz. Başlangıç demek daha doğru olur. Zaten çok tehlikeli bir süreci yaşarken, Türkiye'nin ‘tek adam' rejimine geçmesi, kutuplaşmayı daha da keskinleştirecektir. Siyasette çok gergin bir ortama giriyoruz; bu durum sokaktaki insana da yansıyacaktır.

Dostları azaltıp, düşmanlarımızı çoğalttılar, tek sevenimiz Katar!

– Ve kitaba son noktayı koymanızın üzerinden sadece bir ay geçti. Bu bir ay içinde iki büyük saldırıyla daha sarsıldık. Türkiye nereye gidiyor?

Çok kötüye gidiyor. Sadece terör saldırıları değil… Suriye bataklığı var. Müttefiklerimiz bizi değil terör örgütlerini destekliyor. Dünyada Katar'dan başka sevenimiz kalmadı. Varsa da yoksa da Katar. Bu durum AKP'nin vahim hale gelen dış politikasının sonucudur!.. Dostları azaltıp, düşmanları çoğaltıyoruz.

– “Yazık Ettiler Güzelim Ülkeye… Anıtkabir'de Atamızın kemikleri sızlıyor!..” diye kitaba adını veren yazınızdan yola çıkarak soruyorum; karamsar mısınız?

Hiçbir zaman karamsar olmadım. Ama bizi ille de karamsar yapmak isteyenler var. Mesela “Ülkemizi terk etmek zorunda kalıp, Akdeniz'in karanlık sularında boğulmayacağız” ne demek? Bunu ülkenin Cumhurbaşkanı söylediğine göre, demek böyle bir tehlike var. O zaman insanlar mutlu olabilir mi?

TAM TEMİZLİK MÜMKÜN DEĞİL

– Bu “Milli Seferberlik” lafından ne anlamalıyız peki? Kutuplaşmaların ayyuka çıktığı bir dönemde, böyle bir seferberlik mümkün olabilir mi sizce?

Hayır mümkün değil. 14 yıldır kutuplaştırılan bir ülkede birlik beraberliği nasıl isteriz? Bu zaten istemekle olmaz; eyleme bakıyoruz o da yok!

– Kitaba dönersek; 15 Temmuz sonrasındaki yazılarınız çok çarpıcı… Hatta FETÖ'nün sebep-sonuç ilişkisini de gözler önüne seren nitelikte… FETÖ ana davasıyla ilgili bir öngörünüz var mı? Kurunun yanındaki yaşlar ayıklanacak mı, tam temizlik mümkün olacak mı?

100 bini aşkın insanın açığa alındığı, 40 bin kişinin tutuklandığı ülkede sonuç curcunadır. Kurunun yanında yaşların da yanması böyle geniş soruşturma dalgalarında kaçınılmazdır ve tam temizlik asla mümkün olmayacaktır. Önce iktidar FETÖ'den arınmalıdır. Meclis'teki darbe teşebbüsünü araştıran komisyonun AKP'li başkan ve üyelerinin tutumuna bakın, yaşanan ciddiyetsizliği anlarsınız.

Tarih medyanın bu ihanetini de yazacak elbet!

– Bir soru da medyadan… Meslekte 54 yılı geride bırakmış duayen bir gazeteci olarak, medyamızın geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Felaket… Medya iktidar yandaşı işadamı ve müteahhitler tarafından ele geçirilmiş durumda. Müthiş bir propaganda gücü var. Medyada yeni yeni tipler türedi. Gazetecilikle ilgisi olmayan, iktidar tetikçisi ağzı bozuk adamlar gazete köşelerini doldurdu, kendilerinden yana olmayanları tehdit ediyorlar.

Basın, iktidarın açtığı davalarla, tutuklamalarla sindirilerek susturulmaya çalışılıyor. Seninle birlikte çalıştığımız, gençliğimi ve yıllarımı verdiğim Amiral Gemisi, istavrit kayığına döndü. İddia ediyorum, bugün Türkiye'de büyük bir cesaretle doğruları yazabilen, halkı aydınlatabilen tek gazete SÖZCÜ'dür. Tarih, “medya ihanetini” de yazacaktır!.. Sonuç itibariyle yazık ettiler güzelim ülkeye…