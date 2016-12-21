Tekmeci saldırgan hakkında flaş karar

Şort giydiği gerekçesi ile hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme ile saldıran Abdullah Çakıroğlu'nun akıl hastalığının olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'nda gözlem altına alınmasına karar verildi. Çakıroğlu, iki kez tutuklanmış üç kez serbest bırakılmıştı.

Şort giydiği gerekçesi ile hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme ile saldıran Abdullah Çakıroğlu'nun akıl hastalığının olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'nda gözlem altına alınmasına karar verildi. Çakıroğlu, iki kez tutuklanmış üç kez serbest bırakılmıştı.

İstanbul’da halk otobüsünde seyahat eden hemşire Ayşegül Terzi’yi darp eden Abdullah Çakıroğlu’nun yargılandığı dava bugün Kartal Anadolu Adliyesinde görülmeye başlandı.

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Bugün görülen duruşmada mahkeme, sanık Abdullah Çakıroğlu’nun akıl hastalığının olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’nda gözlem altına alınmasına karar verdi.

YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİ



Çekmeköy’de belediye otobüsünde Ayşegül Terzi’ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu’nun 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.



TERZİ VE ÇAKIROĞLU DURUŞMAYA KATILMADI



Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2. duruşmasına tutuksuz sanık Abdullah Çakıroğlu katılmazken Çakıroğlu’nu da avukatı temsil etti. Müşteki Ayşegül Terzi’nin de katılmadığı duruşmada Terzi’nin avukatları hazır bulundu. Duruşmayı Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve birçok kadın takip etti.

“KAÇMA OLARAK ALGILANIR”



Mahkeme hakimi Abdullah Çakıroğlu’nun duruşmaya gelmeme nedenini sordu. Avukatı Şemsi Dak ise müvekkilinin Trabzon’da olduğunu belirtti. Çakıroğlu’nun ifadesinin alındığı ve duruşmaya katılmasının güvenlik sıkıntısı yarattığını söyleyen avukata mahkeme hakimi, “Öyle bir sıkıntı yok. Güvenlik güçlerimiz var. Duruşmalardan bağışık tutmadık. Duruşmaları takip etsin yoksa bu kaçma olarak algılanır” dedi.

HASTANEDEN GELEN RAPORLAR



Mahkeme hakimi, İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden sanığın 24 Mart 2014 1 Nisan 2014 tarihleri arasında yatarak tedavi gördüğününe ilişkin tüm tıbbi belgelerin örneğinin gönderildiğini belirtti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden ise özel güvenlik görevlisi olduğuna dair raporların geldiğini ifade etti.

HASTANEYE YATMA İHTİMALİNE KARŞI…



Çakıroğlu’nun rapor alınması için hastaneye yatma ihtimali olmasına karşı yargılamanın uzamamasi adına celse arasında Adli Tıp’ tan randevu talep edildiğini belirten mahkeme hakimi Adli Tıp’ın 16 Ocak 2017 tarihine randevu günü verildiğini kaydetti.

“TUTUKLAMA KARARI VERİLSİN”



Terzi’nin avukatlarından Bahar Ünlüer Öztürk söz alarak, ” Sanığın özel güvenlik olması dolayısıyla dosyaya gönderilen raporunda psikiyatrisinin sağlam olduğuna ilişkin saptama mevcuttur. Yasa değişikliği nedeniyle vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen suçlar tutuklama yasağından çıkmıştır. Bugün sanık da duruşmaya gelmemiştir. Sanık hakkında tutuklama kararı verilmesini talep ediyoruz” dedi.

“BU TEKME TÜM KADINLARA ATILMIŞTIR”



Duruşmada söz alan Milletvekili Aylin Nazlıaka, “Bu tekme tüm kadınlara atılmıştır diyerek burada bulunuyorum. Bu sadece kadın hakları davası değildir. Bu dava aynı zamanda bir laiklik davasıdır. Bu ülkede yaşayan tüm vatandaşlarımızın kendi yaşam tarzlarına göre yaşayabilme davasıdır. Burada yargıya büyük görev düşüyor” diye konuştu.

“BİRİLERİNİN BİLEK GÜREŞİ…

Çakıroğlu’nun avukatı Şemsi Dak ise, “Müvekkilim manik depresif hastasıdır. Ruh sağlığının yerinde olduğu ya da depresif olduğu dönemler vardır. Müvekkilime internet ortamında binlerce hakaret söz konusudur. Sürekli tehdit edilmektedir. Çekmeköy’de daha fazla kalamayacağından Trabzon’a ailesinin yanına gönderdik. Orada hastaneye başvurusunu sağladık. Hastanede ayakta tedavi yeterli görüldüğünden ilaç yazıp gönderilmiştir. Müvekkilim üzerinden bir kampanya yürütülüyor. Dava dosyasını birilerinin bilek güreşi haline getirmesini doğru bulmuyoruz” şeklinde konuştu.

“SAĞLAYAMAZSAK YAKALAMA ÇIKARILMASINI TALEP EDERİZ”



Mahkeme hakimi sanık avukatına, “Adli tıbba sevkine karar verirsek Trabzon’dan İstanbul’a gelmesini sağlayabilecek misiniz” diye sordu. Avukat Dak ise, “Sağlarız. Sağlayamazsak randevu gününden bir öncesine kadar yazılı olarak bildirir ve yakalama kararı çıkarılmasını talep ederiz” dedi.

AKIL SAĞLIĞININ TESPİTİ İÇİN...

Mahkeme hakimi, sanık Abdullah Çakıroğlu’nun akıl hastalığı olup olmadığının tespiti amacıyla 3 haftayı geçmemek üzere Adli Tıp Kurumu’nda gözlem altına alınmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Çekmeköy’de 12 Eylül günü olan Kurban Bayramı’nın ilk gününde bir otobüste yolculuk yapan Ayşegül Terzi şort giydiği için Abdullah Çakıroğlu’nun tekmeli saldırısına maruz kalmıştı. Terzi’nin şikayeti üzerine Çakıroğlu 18 Eylül günü gözaltına alınmış savcılıkta verdiği ifadesinin ardından “Basit yaralama” suçundan serbest bırakılmıştı. Serbest bırakıldıktan sonra aynı gün akşamı Çakıroğlu hakkında “Halkı kin ve nefrete teşvik etmek” ve “Bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale etmek” suçlamasıyla ile tekrar yakalama kararı çıkartılmış ve tutuklanmıştı.

2. KEZ TUTUKLANDI, 3 KEZ SERBEST BIRAKILDI



Olaya ilişkin 37 gün cezaevinde kalan Çakıroğlu, 26 Ekim günü davanın ilk celsesinde tahliye edildi. Tahliye kararı üzerine Başsavcılık karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararını kaldırarak sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Çakıroğlu 2. kez tutuklandı. Tutuklama kararına sanık avukatı itiraz etti, itiraz üzerine serbest kalan Çakıroğlu, soruşturma ve dava aşamasında toplamda 2 kez tutuklanarak 3 kez serbest kalmış oldu.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 yaşındaki Ayşegül Terzi’nin olay günü otobüse bindiği ve Çekmeköy’de mevkiinde otobüste yolcu olarak bulunan Abdullah Çakıroğlu’nun Terzi’nin yüzüne tekme atmak suretiyle yaraladığı anlatıldı. Çakıroğlu hakkında “İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “Kasten yaralama” ve “Hakaret” suçlarından toplamda 2 yıl 7 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.