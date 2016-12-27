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TEM otoyolunda kaza: 2 ölü

TEM Tekstilkent İstoç bağlantı yolu, Batışehir mevkii Edirne yönünde saat 07.30'da trafik kazası meydana geldi.
08:4027 Aralık 2016
Gündem
TEM otoyolunda kaza: 2 ölü
TEM Tekstilkent İstoç bağlantı yolu, Batışehir mevkii Edirne yönünde saat 07.30'da trafik kazası meydana geldi.

Buzlanma nedeniyle olduğu belirtilen kazada ilk belirlemelere 2 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan aynı saatlerde İkitelli’den TEM’e bağlantı yolunda da zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın meydana geldiği noktanın biraz ilerisinde de 5 aracın karıştığı maddi hasarlı başka bir kaza meydana geldi. Ankara istikametinde meydana gelen kazada, aşırı buzlanma yüzünden yoldan çıkan bir minibüs refüjlere girdi. Ardından gelen araçlar da duramayınca yaklaşık 10 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kapanan yol bir saat kadar trafiğe kapalı kaldı. Meydana gelen 3 kaza nedeniyle tarikte yoğunluk yaşandı.

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Son güncelleme: 08:5927.12.2016
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