TEOG sınav sonuçları ne zaman? 15 tatil ne zaman?

Heyecan katsayısı gitgide artıyor. Sekizinci sınıf öğrencileri sabırsızlıkla TEOG sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

15 tatile bir aydan az bir süre kaldı. 23 – 24 Kasım tarihleri arasında sekizci sınıf öğrencilerinin girdikleri TEOG sınavının sonuçları hala açıklanmadı.

TEOG SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her sene büyük bir heyecana sebep olan TEOG’un 2016 birinci dönem sınav sonuçları için henüz net bir tarih yok. MEB’den de konuya ilişkin şu ana kadar hiçbir açıklama gelmedi. TEOG sınav sonuçlarının 20 Ocak’ta başlayan 15 tatilin hemen öncesinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

TEOG SONUÇLARI

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a. Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır.

b. Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır.

c. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucuyla okutulacaktır.

ç. Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar hesaplanacaktır.

d. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

e. Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı;

[(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır.

f. 8'inci sınıfta her dönem için uygulanan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.

g. Salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin, kopya sonucu iptal edilen o dersin sınavı puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınır.

ğ. Engelinden veya başka bir sebepten dolayı herhangi bir dersten muaf olan öğrencilerin ortak sınav puanı, yıl sonu başarı puanı hesaplamasındaki usullere uygun olarak hesaplanacaktır. Tüm hesaplamalar virgülden sonra dört basamağa kadar yapılacaktır.

h. Soru iptali olması durumunda ilgili soru o ders sınavına katılan bütün öğrenciler için doğru kabul edilerek değerlendirilecektir.

ORTAK SINAVLARIN SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

a. Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul Sistemi'ne işlenecektir.

b. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.