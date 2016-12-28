TEOG sonuçları ne zaman? Sömestir (15 tatil) ne zaman?

Birinci dönem TEOG sınavına giren adaylar TEOG sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Sekizinci sınıf öğrencileri 23 – 24 Kasım tarihleri arasında TEOG’un birinci dönem sınavına girdiler. Sınavın sona ermesi ile birlikte soru ve cevaplar anında yayımlandı fakat sonuçlara ilişkin hiçbir açıklama yapılmadı.

TEOG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TEOG sınavına giren öğrencilerin yanı sıra velilerin de heyecan katsayısı artmış durumda… İyi bir gelecek için en önemli adımlardan biri olan TEOG sınavının, ne zaman açıklanacağı konusunda şu anda herhangi bir tarih verilmedi. TEOG sınav sonuçlarının sömestir tatilinden hemen önce açıklanması öngörülüyor.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB tarafından açıklanan iş takvimine göre 15 tatil yani yarı yıl tatili, 20 Ocak Cuma günü başlayacak. Öğrenciler için ikinci eğitim öğretim dönemi ise 6 Şubat Pazartesi başlayacak ve öğrenciler 16 gün tatil yapmış olacaklar…

YIL SONU BAŞARI PUANI HESAPLAMASI

Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8'inci sınıf yıl sonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır.

DERSLERİN AĞIRLIK KATSAYILARI

Türkçe 4, Matematik 4, Fen Bilimleri 4, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2, Yabancı Dil 2 şeklinde toplam 18 olacaktır.

AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI HESAPLAMASI

Ortak sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANIN HESAPLANMASI

Öğrencilerin 6, 7 ve 8'inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8'inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.