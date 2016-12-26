Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Terör örgütünün kabusu olacak!

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ANKA-S İHA sisteminin hâlihazırda sahip olduğu kabiliyetlere ilave olarak uydu üzerinden kontrol, telsiz rölesi, kriptolu veri linki, milli uçuş kontrol bilgisayarı ve yüksek çözünürlüklü milli tasarım EO/IR kamera özelliklerini içereceğini açıkladı.
20:2426 Aralık 2016
Gündem
Terör örgütünün kabusu olacak!
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ANKA-S İHA sisteminin hâlihazırda sahip olduğu kabiliyetlere ilave olarak uydu üzerinden kontrol, telsiz rölesi, kriptolu veri linki, milli uçuş kontrol bilgisayarı ve yüksek çözünürlüklü milli tasarım EO/IR kamera özelliklerini içereceğini açıkladı.

Bu kapsamda 10 adet İHA ve ilgili yer sistemlerinin 2017 yılında başlayacak teslimatlarının 2018 yılında tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

İLGİLİ HABERElazığ'da insansız hava aracı ANKA düştüElazığ'da insansız hava aracı ANKA düştü

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin havadan keşif, gözetleme, hedef teşhis ve tespit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmekte olan ANKA İnsansız Hava Aracı (İHA) sisteminin seri üretimine yönelik sözleşmenin TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. arasında 25 Ekim 2013 tarihinde imzalandığını hatırlattı. Yapılan açıklamada, bu kapsamda 23 bin feet irtifada 18 saat görev yapabilecek olan ANKA-S İHA sisteminin hâlihazırda sahip olduğu kabiliyetlere ilave olarak uydu üzerinden kontrol, telsiz rölesi, kriptolu veri linki, milli uçuş kontrol bilgisayarı ve yüksek çözünürlüklü milli tasarım EO/IR kamera özelliklerini içereceği kaydedildi. Açıklamada, sözleşme kapsamında 10 adet İHA ve ilgili yer sistemlerinin 2017 yılında başlayacak teslimatlarının 2018 yılında tamamlanmasının planlandığı ve halihazırda kalifikasyon sürecinin devam ettiği belirtildi. İHA

İLGİLİ HABERGaziantep'te insansız hava aracı düştüGaziantep'te insansız hava aracı düştü
Son güncelleme: 20:2526.12.2016
Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar